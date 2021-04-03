الضيوف تقدموا في النتيجة عبر محمد علي بن رمضان في الدقيقة الثامنة والعشرين لكن سرين نيانغ عادل النتيجة عند الدقيقة السابعة والثلاثين قبل أن يوقع زميله بايي باي ديوب الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والسبعين مانحا فريقه أول ثلاث نقاط له في المجموعة .

وبدا فريق "باب سويقة" في طريقه لتكرار الفوز على تونغيث، عندما تقدم عبر لاعب وسطه محمد علي بن رمضان اثر ركلة حرة سددها مباشرة في المقص الايسر (27)، وأدرك سيرج نيانغ التعادل لأصحاب الأرض من تسديدة مقصة خلفية عجز الحارس الدولي فارو بن مصطفى في التصدي لها (36).

وسيطر لاعبو تونغيث على المجريات في النصف الثاني وتمكنوا من قلب الطاولة على الترجي عندما أرسل بابا أوسمان ساخو كرة عرضية حولها بايي ديوب برأسه في الشباك التونسية (72).

ورفع تونغيث رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، بينما حافظ الترجي على الصدارة بعشر نقاط.