وسجل كل من الجزائري يوسف البلايلي (6 من ركلة جزاء) والإيفواري فوسيني كوليبالي (47) ومحمد علي اليعقوبي (74) ثلاثية الترجي فيما دوّن كل من عادل جعبوط (49) ونسيم يطو (71) ثنائية الـ"سنافر".



أحداث وأهداف المباراة

نهاية المباراة بفوز الترجي في أرض شباب قسنطينة 3-2

74: اليعقوبي يضيف الهدف الثالث للترجي (3-2)

71: يطو يدرك التعادل لفريق الـ"سنافر" (2-2)

49: عادل جعبوط يسجل هدفاً رائعاً للفريق الجزائري

47: الإيفواري فوسيني كوليبالي يدوّن الهدف الثاني للترجي

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الترجي على شباب قسنطينة 1-صفر

45: رأسية بلخير يبدع بن شريفية في ابعادها

33: كرة رائعة من باهمبولا وبن شريفية يتصدى

22: تصويبة قوية من يوسف البلايلي يبعدها حارس قسنطينة بصعوبة

06: الجزائري البلايلي يفتتح التسجيل من علامة الجزاء (1-صفر) للترجي الرياضي

بداية المباراة في ملعب الشهيد حملاوي

التشكيلة الأساسية للفريقين: شباب قسنطينة - الترجي الرياضي



