التراوي يفسّر أسباب تعادل الترجي أمام فيتا كلوب من قبل beIN SPORTS December 27, 2019 22:13 3:33 دقيقة تحدّث المدرب المساعد مجدي التراوي عن أسباب تعادل الترجي الرياضي التونسي أمام فيتا كلوب الكونغولي سلبياً في دوري أبطال افريقيا. -آخر الفيديوهات 4:57 دقيقة "سيناريو مجنون" يقود الـ"وولفز" للفوز على "سيتي" 2:26 دقيقة الزنيتي: "تعاملنا مع المباراة بصبر كبير" 3:09 دقيقة الترجي الرياضي يكتفي بالتعادل مع فيتا كلوب 3:33 دقيقة التراوي يفسّر أسباب تعادل الترجي أمام فيتا كلوب 3:22 دقيقة الرجاء يحسم الديربي المغاربي أمام شبيبة القبائل 0:26 دقيقة تعادل مُفيد لمازيمبي على أرض بريميرو دي أغوستو 0:37 دقيقة رسمياً زلاتان ابراهيموفيتش يعود إلى ميلان 0:31 دقيقة أبيلاردو مدرباً ثالثاً لإسبانيول هذا الموسم 0:47 دقيقة زلاتان يعطي تلميحاً جديداً بشأن اتفاقه مع ميلان 0:31 دقيقة بن سبعيني أفضل لاعب في ناديه خلال شهر ديسمبر