وأجبر الحكم على إيقاف المباراة بين الاسماعيلي والإفريقي في الدقيقة 86 بعد اعتداء جماهير الفريق على الحكم المساعد بقارورة مياه.

📣 قرار لجنة الأندية .. استبعاد الإسماعيلي من دوري أبطال إفريقيا ٢٠١٩ #TotalCAFCL pic.twitter.com/YQj1AlB5nP — CAF - عربي (@caf_online_AR) January 23, 2019

وقبل إلغاء المباراة كان الإسماعيلي متأخرا 2-1 في استمرار للنتائج المتراجعة محليا وإفريقيا للفريق رغم خوضه للقاء على أرضه ووسط جماهيره التي بلغت نحو عشرة الاف متفرج.

ويلعب الإسماعيلي ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب النادي الرياضي القسنطيني الجزائري ومازيمبي الكونغولي والنادي الإفريقي التونسي.

ترتيب المجموعة بعد استبعاد الإسماعيلي:

الإسماعيلي خسر مواجهتيه أمام مازيمبي والنادي الإفريقي وألغيت النتيجتان