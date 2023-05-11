ويأتي قرار الاتحاد الافريقي قبل يوم من استضافة الترجي مواجهةَ ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في رادس أمام الأهلي المصري، وبالتالي ستقام المباراة المنتظرة دون جمهور كما هو مقرر، هذا و ستتوجه اللجنة القانونية للترجي الى المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي.

