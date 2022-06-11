وطالب مجلس إدارة النادي الأهلي خلال مؤتمر صحفي العودة إلى نظام الذهاب والإياب في مباريات النهائي من البطولة داعيا الاتحاد الإفريقي إلى التحلي بمزيد من الشفافية في حال استمرار إقامة نهائي المسابقات الإفريقية من مباراة واحدة على أن يتم الإعلان عن ملعب المباراة قبل بدء المسابقة ويعتمد مبدأ التدوير بين الدول الإفريقية لاستضافة نهائيات المسابقات القارية.

إلى ذلك أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنّ إدارة الأهلي تسلمت لائحة طولة دوري أبطال إفريقيا قبل انطلاقها وتضمنت إقامة النهائي من مباراة واحدة على ملعب محايد مع فتح باب التقديم أمام الأندية الراغبة في ذلك لكن إدارة اتحاد الكرة لم تستلم اي طلب من النادي الأهلي لاستضافة النهائي.

