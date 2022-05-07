وسجل كل من الجنوب إفريقي بيرسي تاو (30 و90) وطاهر محمد (54) ومحمد شريف (72) رباعية الفريق المصري.

وبهذه النتيجة وضع الأهلي قدماً في المباراة النهائية.

يُذكر أن الوداد الرياضي المغربي قد حقق نتيجة جيدة أمام مضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي بفوزه عليه 3-1.



مباراة الأهلي ووفاق سطيف - التفاصيل والأحداث

نهاية المباراة بفوز الأهلي على وفاق سطيف 4-صفر.

دق 90: بيرسي تاو يسجل اسمه بأحرف من ذهب ويسجل الهدف الرابع للأهلي وهدفه الشخصي الثاني له في المباراة (4-صفر).

دق 72: شريف البديل يضيف الهدف الثالث لفريق الأهلي (3-صفر)

دق 57: الجنوب إفريقي بيرسي تاو يقدم واحدة من أبرز مبارياته الليلة، كرته تجد القائم

دق 54: طاهر محمد يتابع كرة بيرسي تاو في شباك الحارس سفيان خذايرية مسجلاً الهدف الثاني للأهلي.

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي على الوفاق 1-صفر.

45+1: مدافع وفاق سطيف بلقروي أساء التعامل مع الكرة فأهدر فرصة تعديل النتيجة.

دق 34: الحكم الإثيوبي يعود للـVAR ويخرج البطاقة الحمراء في وجه أمير قراوي بعد تدخله على حسين الشحات

30: رفعة طاهر محمد المميزة حولها بيرسي تاو برأسه في شباك وفاق سطيف (1-صفر)

دق 22: "القائم" يتعاطف مع فريق سطيف في مناسبتين، تصويبة عبد القادر في مناسبة أولى ومحاولة الشحات في مرة أخرى.

دق 20: بلقطة فنية.. تجاوز الجنوب إفريقي بيرسي تاو مدافعي وفاق سطيف ثم حاول رفع الكرة بالحارس لكن محاولته لم تكن بالدقة المطلوبة.

دق 18: تصويبة الشحات مرت فوق العارضة.

يحاول الأهلي الاستحواذ على الكرة والسيطرة على مجريات المباراة وسط انتشار جيد للاعبي وفاق سطيف الذين يحاولون لعب المرتدات والإعتماد على مهارات عبد المؤمن دجابو.

دق 3: الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما يرفض هدف طاهر محمد لوجود الأخير في التسلل.

بداية مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على أرضية استاد السلام في العاصمة المصرية القاهرة.

التشكيلة الأساسية | الأهلي المصري - وفاق سطيف الجزائري