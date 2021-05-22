متابعة - محمد أنور قلمامي

انتزع الأهلي المصري بطاقة العبور إلى نصف نهائي أمجد الكؤوس الإفريقية بتعادله مع مضيفه صنداونز بهدف لمثله اليوم السبت في إياب ربع نهائي المسابقة القارية.

وسجّل للأهلي ياسر إبراهيم (11) في حين وقّع موزا ليبوزا هدف صنداونز (30).

وصعد الفريق المصري إلى المربع الذهبي بفضل فوزه ذهاباً بثنائية نظيفة على "استاد السلام".

وسيواجه الأهلي المتأهل من مواجهة الترجي الرياضي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

تفاصيل المواجهة

نهاية المباراة : الأهلي (1-1) صنداونز

يبدو أن الأمور قد حسمت ! الفريق الجنوب إفريقي يحاول حفظ ماء الوجه من خلال الخروج بنتيجة الانتصار.

الشناوي وقف سداً منيعاً أمام هجمات صنداونز، مباراة كبيرة للحارس الدولي المصري !

حسين الشحات يعوّض محمد مجدي أفشة في تشكيلة الأهلي.

إلى حدود الدقيقة (75) نسبة امتلاك الكرة 70% لصنداونز مقابل 30% للأهلي. سيطرة ميدانية للفريق الجنوب إفريقي دون تجسيم.

انضمام النيجيري جونيو أجايي إلى تشكيلة الفريق المصري.

الدقيقة 70: هدف ملغى لبيتر شالوليل بعد لمسة يد على مهاجم صنداونز.

الدقيقة 67: أفونسو من جديد يهدّد مرمى الشناوي لكن المغربي بدر بانون يتدخّل بنجاح ويبعد الكرة.

روميو وموتيبا ينضمّان لتشكيلة صنداونز. التغييرات الهجومية متواصلة في الفريق الجنوب إفريقي.

تكتيكيا الأهلي يتفوّق على مضيفه الجنوب إفريقي ويبدو في مأمن من أي مفاجآت غير سارّة. دراية موتسيبي بكل "صغيرة وكبيرة" عن فريقه السابق صنداونز كان لها تأثير كبير على مجريات اللقاء.

موتسيبي يلعب ورقة طاهر محمد طاهر صاحب الهدف الأول في مواجهة الذهاب.

الدقيقة 54: الشناوي يستأسد أمام الأوروغوياني البديل ماوريسيو أفونسو ويحرم صنداونز من تسجيل الهدف الثاني.

مدرب صنداونز مانكوبا منغكيثي يقحم الثنائي أفونسو ومودو بدلاً من سيرينو ومورينا أملاً في إعطاء دفعة لخط هجوم فريقه.

الدقيقة 51: ركلة حرّة مباشرة لأوبري موديبا علت مرمى الشناوي.

بداية هادئة للفترة الثانية وكل فريق يسعى لبسط سيطرته على وسط الميدان.

بداية الشوط الثاني

شوط أول متقلب الأحداث إذ استهله الأهلي بشكل جيّد وتمكّن من افتتاح النتيجة كما فرض أسلوبه على امتداد الـ25 دقيقة الأولى أمام مضيفه. بعد ذلك استعاد صنداونز زمام الأمور ونجح في تعديل الكفّة فضلاً عن تحصّله على بعض الفرص الخطيرة إلا أنّ استماتة دفاع الأهلي حالت دون تسجيل أهداف أخرى.

نهاية الشوط الأول : الأهلي (1-1) صنداونز

ضغط جنوب إفريقي متواصل بعد هدف التعادل. صنداونز يعتمد على الكرات الثابتة والعرضية في ظل اضطراب دفاع الأهلي.

الدقيقة 30: موزا ليبوزا يعادل الكفة لصنداونز (1-1). استغل المدافع الجنوب إفريقي غياب التغطية من دفاع الأهلي ليوقّع برأسه هدف استعادة الآمال لأصحاب الأرض.

الدقيقة 29: أوبري موديبا يمهّد لبيتر شالوليل داخل منطقة الجزاء لكن تسديدة الأخير لم تثمر.

الدقيقة 25: أيمن أشرف من جديد مصدر الخطر في الأهلي، ظهير الفريق المصري توغّل من الجهة اليسرى ثمّ رفع كرة مخادعة كادت تغالط الحارس الأوغندي دينيس أونيانغو.

هدف الأهلي أدخل الارتباك على أداء الفريق الجنوب إفريقي الذي باتت خطوطه مفككةً تماماً.

الدقيقة 20: تسديدة من سفيليلي مكوليسي مرّت بجانب مرمى محمد الشناوي.

الدقيقة 11: ياسر إبراهيم يفتتح التسجيل للأهلي (1-0). ركنية دقيقة من تنفيذ أيمن أشرف لمسها عمر السولية برأسه في مناسبة أولى ثمّ حوّلها ياسر إبراهيم بنجاح في سقف مرمى صنداونز.

الأهلي المصري يلعب بذكاء في بداية هذه المواجهة الصعبة. من الواضح أن تعليمات المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني للاعبيه تصبّ في خانة عدم ترك المساحات لأصحاب الأرض.

صنداونز مندفع نحو الهجوم وهو أمر طبيعي بالنظر إلى نتيجة مباراة الذهاب التي آلت لمنافسه بهدفين دون رد.

فترة جس نبض بين الفريقين

صافرة البداية

الحكم الدولي الزامبي جاني سيكازوي يدير قمّة الأهلي ومضيفه ماميلودي صنداونز.

تشكيلة الأهلي

تشكيلة صنداونز