

وتقدم فيتا كلوب عن طريق مكابي ليليبو (41)، ورد الأهلي بثنائية للبديلين محمد شريف (69) ومروان محسن (71)، قبل أن يدرك الضيوف التعادل عبر ريكي تولينغي (80 من ركلة جزاء).



ورفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن فيتا كلوب الثاني وثلاث نقاط عن سيمبا التنزاني المتصدر.



وضغط الأهلي منذ البداية ومرر أيمن أشرف كرة عرضية تابعها محمد مجدي أفشه برأسه أبعدها الحارس (12)، ثم سدّد اللاعب نفسه كرة بجوار القائم الأيسر (15)، وأخرى لعمرو السولية أبعدها المدافع أنغو مبامبو من على خط المرمى (32)،

ورد القائم لتسديدة الكونغولي الديموقراطي والتر بواليا (33)، وتصدى الحارس سيمون أوموسولا لتسديدة حسين الشحات المنفرد (36).



ونجح الضيوف خلافاً لمجريات اللعب في افتتاح التسجيل عندما راوغ مكابي أيمن أشرف وسدّد كرة ارتدت من يد محمد الشناوي للاعب نفسه فسددها في الزاوية اليمني (41).



وأثمر ضغط الأهلي هدف التعادل حين استغل شريف تسديدة النيجيري جونيور أجايي المرتدة من القائم وسددها في المرمى الخالي (69)، بعدها بدقيقتين أضاف مروان محسن الهدف الثاني مستغلاً عرضية افشه (71).



وحصل الضيوف على ركلة جزاء انبرى لها تولينغي على يمين الشناوي (80).



