وسجل للأهلي محمد شريف 53، محمد مجدي أفشة 64، وعمرو السولية 73.

ولعب كايزر تشيفس بـ10 لاعبين الشوط الثاني كاملاً بعد طرد لاعبه هابي ماشيان 45+4.

وهذا اللقب العاشر للأهلي متزعماً القارة بفارق 5 ألقاب عن مازيمبي وغريمه الزمالك.

وحافظت الأندية العربية على اللقب للمرة الرابعة توالياً.

وبعد هذا الفوز حقق الأهلي في مواجهاته أمام أندية جنوب إفريقيا، 13 انتصاراً وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 6.

ولم يخلف الأهلي موعده مع "النجمة الذهبية"، إذ توج للمرة العاشرة من أصل 14 مباراة نهائية خاضها، بعد 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020 و2021.

وفشل كايزر تشيفس في إحراز لقبه الأول في المسابقة الأم في أول نهائي يخوضه، وبقي رصيده القاري لقبًا يتيمًا بكأس الكؤوس عام 2001.

وتسلح النادي المصري بخبرة موسيماني في المسابقة بعدما توج بلقبها عام 2016 مع ماميلودي صنداونز ثم مع الأهلي في الموسم الماضي على حساب غريمه الأزلي الزمالك في أول نهائي مصري بحت في التاريخ، إذ يدرك تمامًا إمكانيات مواطنيه.

وبات الأهلي الفريق الوحيد الذي يتوج بالبطولة لموسمين متتاليين في ثلاث مناسبات.

تفاصيل من اللقاء:

- نهاية المباراة بفوز مستحق ولقب عاشر للأهلي.

- د 73 عمرو السولية يوقع على الثالث بعد كرة طويلة من علي معلول للشحات ثم للشريف الذي قدم تمريرة حاسمة للسولية.

- د 64 أفشة يضاعف النتيجة بقاضية ثانية بعدما تبادل الكرة مع شريف.

-د 53 هدف للأهلي محمد شريف يفتتح التسجيل بهدف رائع باستغلاله المميز تمريرة أكرم توفيق.

- بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي (0-0) أفضلية الأهلي واضحة.

- مفترق هام، د 45 + 4 الحكم يطرد هابي ماشيان من صفوف كايزر تشيفس بعد أن أثبت الفار تدخله العنيف على أكرم توفيق.

- د 35 علي معلول يرسل عرضية خطيرة جداً لكن حارس كايزر تشيفس يتدخل.

- د 33 عمرو السولية يسدد كرة بعيدة.

- د 24 الأهلي يضغط على مرمى منافسه وأفشة يرسل كرة تضيع فوق المرمى.

- د 16 الشناوي يتصدى لأول كرة موجهة إلى مرماه عن طريق الصربي ناركوفيتش.

- مرور ربع ساعة على بداية اللقاء، الحذر سيد الموقف، رغم الأفضلية النسبية لحامل اللقب. لا فرص واضحة للطرفين.

- د 10 الأهلي يبدأ مباراته بهدوء وبدون استعجال، منظم الصفوف، ويلعب كرته بسلاسة على الأرض.

- د 01 الحكم البوروندي باسيفيك (36 عاماً) يطلق صافرة بداية اللقاء في مركب محمد الخامس في الدار البيضاء المغربية.

اليكم تشكيل فريقنا لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال🦅💪❤️

🔴|#افريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/nSNeWlskKA — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 17, 2021