الأهلي جاهز لمباراة الزمالك من قبل beIN SPORTS November 27, 2020 13:47 2:59 دقيقة أكمل الأهلي استعداداته لمواجهة الزمالك في نهائي تاريخي على ملعب القاهرة الدولي، رغم الغيابات التي تعرّض لها الفريق بإصابة بعض اللاعبين بفيروس كورونا قبيل المواجهة إلا أن الجهاز الفني للمارد الأحمر حضر السيناريوهات البديلة. تقارير إخبارية دوري أبطال أفريقيا الأهلي الزمالك نهائي دوري أبطال أفريقيا -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة السعادة تغمر مدرب الأهلي "موسيماني" 2:13 دقيقة "أفشة" يكشف سر هدفه التاريخي في مرمى الزمالك 6:04 دقيقة مراسم تتويج الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا 3:23 دقيقة الأهلي المصري يتوج بطلاً لدوري أبطال إفريقيا 0:37 دقيقة لابورتا سيترشح لرئاسة برشلونة 0:32 دقيقة برشلونة يتوصّل لاتفاق مع لاعبيه بشأن تعديل الرواتب 1:05 دقيقة صاروخية شيكابالا تعيد نهائي الأبطال إلى نقطة الصفر 1:03 دقيقة السولية يمنح الأسبقية للأهلي أمام الزمالك 3:23 دقيقة تشكيلتا الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا 0:47 دقيقة لبنان يواصل تألقه في تصفيات كأس آسيا 2021