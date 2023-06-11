تقدم يحيى عطية الله للوداد في الدقيقة 27 قبل أن يتعادل محمد عبد المنعم للأهلي في الدقيقة 78.

وعزز الاهلي رقمه القياسي من الالقاب القارية في هذه المسابقة رافعاً رصيده الى 11 لقباً. كما ثأر لخسارته نهائي العام الماضي الذي اقيم في مباراة واحدة على الملعب ذاته وانتهى بفوز الوداد 2-صفر.

وواصل الأهلي سطوته الإفريقية إذ أن هذا هو اللقب الثالث للقلعة الحمراء في آخر 4 مواسم.



الوداد والأهلي| التغطية المباشرة لحظة بلحظة

الدقيقة 90+9| حكم اللقاء أطلق صافرته معلناً فوز الأهلي باللقب بعد التعادل (1-1) مستفيداً من فوزه ذهاباُ على ملعبه (2-1).

الدقيقة 90+2| محمد شريف مهاجم الأهلي البديل يهدر انفراد تام بحارس الوداد يوسف المطيع.

الدقيقة 88| انخفاض واضح في مستوى الوداد بسبب الضغوط النفسية الكبيرة حالياً يقابله عدم تركيز للأهلي في شن الهجمات المرتدة، حكم اللقاء منح 8 دقائق وقت محتسب بدلاً من ضائع.

الدقيقة 81 | ركلة ركنية للوداد ارتقى لها أمين فرحات ولكنه وضعها فوق العارضة .. تأزم موقف الوداد الآن يدفع الفريق المغربي حامل اللقب للهجوم بكل صفوفه.

الدقيقة 78 | هدف التعادل للأهلي . محمد عبد المنعم مدافع الأهلي بضربة رأس رائعة يتعادل للأهلي ويعطي كل الآمال للقلعة الحمراء للتتويج باللقب الحادي عشر.

الدقيقة 65 | ركلة حرة مباشرة للوداد لعبها جلال الداودي ذهبت إلى خارج الملعب بدون أن تستغل.

الدقيقة 63 | استحواذ الأهلي على الكرة يقابله انكماش دفاعي منظم جداً من جانب الوداد مجدي أفشة البديل يسعى للتوغل إلا أن الضغط الدفاعي يجبره على إخراج الكرة لركلة مرمى ودادية.

الدقيقة 55| ركلة حرة للأهلي على حدود منطقة جزاء الوداد انبرى لها علي معلول إلا أنها لم تستغل.. الأهلي يقدم أسوأ مستوياته هجومياً منذ تأهله إلى الأدوار الإقصائية في البطولة.

الدقيقة 48| الأهلي يستهل الشوط الثاني مهاجماً بحثاً عن تسجيل هدف التعادل وإنقاذ موقفه، إلا أن لاعبي الوداد يتمركزون بشكل جيد دفاعياً.

الدقيقة 46| انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 45 + 5 | نهاية الشوط الأول على وقع تقدم الوداد بهدف دون رد وهو تقدم يمنحه الأفضلية للفوز بكأس دوري أبطال إفريقيا كونه نجح في التسجيل خارج ملعبه في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الأهلي (2-1).

الدقيقة 27| هدف التقدم للوداد ... ضغط متواصل من جانب الوداد وركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء الأهلاوية مجدداً انبرى لها يحيى عطية الله وأودعها الشباك.

الدقيقة13| أيوب العملود توغل بنجاح في دفاعات الأهلي وسدد كرة ذهبت ضعيفة في يد الشناوي.

الدقيقة 9| ركلة حرة مباشرة أخرى على حدود منطقة جزاء الأهلي أيوب العملود على التنفيذ ومرة أخرى الشناوي يمسكها في أخطر فرص المباراة إلى الآن.

الدقيقة 5| رد سريع من الوداد وتيسيما احتسب ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء الأهلي نفذها يحيى عطية الله وأمسكها الشناوي بثبات.

الدقيقة 3 | بداية هجومية من جانب الأهلي كهربا حاول التوغل من الجانب الأيسر وحصل على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء الوداد نفذها علي معلول وتكفل دفاع الوداد بإبعادها.

الدقيقة الأولى| حكم المباراة الإثيوبي باملاك تيسيما أطلق صافرته معلناً بداية المواجهة الكبرى بين الوداد المغربي والأهلي المصري في إياب الدور النهائي، الأهلي فاز ذهاباً (2-1) ويبحث عن لقبه الحادي عشر ليعزز رقمه القياسي فيما يسعى الوداد حامل اللقب للتعويض وإحراز لقبه الرابع.

تشكيلة الفريقين