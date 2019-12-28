ويدين الأهلي بفوزه إلى لاعبه وليد سليمان الذي دوّن هدفي المواجهة (8 و69 من ركلة جزاء).

ويحتل الهلال السوداني ريادة المجموعة بـ6 نقاط وبفارق المواجهات المباشرة يأتي النجم الساحلي التونسي في مركز الوصافة والأهلي المصري بنفس رصيد النقاط ثالثاً فيما يتذيل بلاتينيوم الترتيب دون نقاط.

الأهلي وبلاتينيوم - التفاصيل والأهداف

نهاية المباراة بفوز مستحق للأهلي المصري على بلاتينيوم 2-صفر.

89: معلول يقوم بعمل جيد ويرسل كرة للمغربي وليد أزارو الذي أضاع الهدف الثالث أمام شباك خالية

74: تصويبة اللاعب شينينغيتير كانت خطيرة على مرمى الأهلي

69: وليد سليمان ينجح في تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء (هو الهدف الثاني لسليمان في المباراة).

60: حسين الشحات يضيع طريق الشباك

54: محاولة وليد سليمان كانت ضعيفة بين يدي الحارس

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي على بلاتينيوم 1-صفر

44: محاولات دون خطورة على مرمى محمد الشناوي

27: سيطرة "أهلاوية" على مجريات المباراة نظراً للفوارق الكبيرة بين الناديين.

24: وليد سليمان ينفذ كرة ثابتة أبعدها الحارس مغالان بصعوبة.

كارثة الاصابات تلاحق الأهلي المصري قبل مضي 20 دقيقة على انطلاق المباراة، خروج سعد سمير والنيجيري جينيور أجايي ودخول كل من رامي ربيعة وحسين الشحات.

شاهد احتفال "كهربا"، الوافد الجديد للأهلي من غريمه الزمالك، بالهدف الأول للقلعة الحمراء.

08: عرضية مميزة من التونسي علي معلول ورأسية وليد سليمان في شباك بلاتينيوم (1-صفر)

04: أحمد الشيخ ينفرد بالحارس لكنه فشل في وضع الكرة في الشباك

انطلاق مواجهة الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية على أرض استاد السلام بالقاهرة.

التشكيلية الأساسية للفريقين: