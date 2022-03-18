الأهلي بات في المركز الثاني بـ7 نقاط خلف المتصدر ما ميلودي صن دوانز الجنوب أفريقي (10نقاط)، أما المريخ فلديه 4 نقاط، وهو ذات رصيد مواطنه الهلال 4 نقاط.

سجل لحامل اللقب الجنوب أفريقي بيرسي تاو 19، محمد شريف 72 وأحمد عبد القادر 73، فيما سجل هدف المريخ رمضان عجب 60.

وحاول لاعبو الأهلي امتصاص فورة الفريق المضيف الذي يتخذ من ملعب السلام أرضاً لمبارياته، وهو ملعب النادي الأهلي.

وتبادل الطرفان السيطرة والاستحواذ في وسط الملعب، مع أفضلية للاعبي الأهلي، وتمكن الجنوب إفريقي بيرسي تاو من وضع الفريق المصري في المقدمة مستغلاً خطأ دفاعياً للاعبي المريخ في تشتيت الكرة على حدود منطقة الجزاء، سددها مباشرة في شباك الحارس منجد النيل.

وتألق النيل في التصدي لتسديدة التونسي علي معلول إثر هجمة مرتدة (27).

واستلم الأهلي زمام المبادرة مع انطلاق الشوط الثاني وضغط على مرمى المريخ حيث سدد محمد مجدي "أفشه" كرة قوية سيطر عليها النيل (50). رد لاعبو المريخ بتوغل للنيجيري توني ادجوماريغوي الذي مرر عرضية داخل منطقة الجزاء سددها الخالي من الرقابة رمضان عجب، فارتدت من عارضة مرمى الشناوي وشتتها الدفاع (52).

وأدرك المريخ التعادل بعدما فشل دفاع الأهلي في تشتيت الكرة من امام مرماهم، فوصلت الى نوح الجزولي الذي سددها، فارتدت من الشناوي لتجد عجب الخالي من الرقابة ليسكنها الشباك (60).

وانتفض لاعبو الاهلي مجددا واشرك المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني احمد عبد القادر بدلاً من حسين الشحات لتنشيط الهجوم.

وتمكن محمد شريف من منح حامل اللقب التقدم مجدداً مستغلا عرضية معلول سددها الى يسار النيل (72).

وأكد البديل عبد القادر تقدم الاهلي مستغلاً خطأ صلاح الدين نمر في التمرير فتوغل في دفاع المريخ وسدد إلى يمين الحارس (73).

وشهدت الدقائق الأخيرة التحامات واشتباكات بالأيدي بين لاعبي الفريقين نتيجة للخشونة، حسمها حكم المباراة بإشهار البطاقة الصفراء لعبد القادر وعمار طيفور.