إقالة المدرب كلارك من تدريب المريخ السوداني من قبل beIN SPORTS March 19, 2022 14:23 0:13 دقيقة قرر مجلسُ إدارة فريق المريخ السوداني إعفاءَ المدربِ الإنكليزي لي كلارك وجهازِه الفني من مهامهم، وتم تكليف "إبراهومة" بقيادة الفريق. تقارير إخبارية المريخ السوداني دوري أبطال إفريقيا -آخر الفيديوهات 3:13 دقيقة أرسنال يقتنص فوزاً ثميناً من أستون فيلا 0:35 دقيقة ميسي يغيب عن مواجهة موناكو 1:32 دقيقة ساكا يحرز الهدف رقم 2000 لأرسنال في الـ"بريميرليغ" 2:58 دقيقة تشيلسي يحل ضيفاً على ميدلسبره في كأس الاتحاد 0:13 دقيقة إقالة المدرب كلارك من تدريب المريخ السوداني 2:55 دقيقة الترجي يسعى إلى تحقيق انتصاره الثالث 2:04 دقيقة شباب بلوزداد يستقبل النجم الساحلي في مواجهة مرتقبة 0:42 دقيقة الاتحاد العراقي يلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي 0:43 دقيقة أنشيلوتي يؤكد غياب بنزيمة عن موقعة الكلاسيكو 1:14 دقيقة نهائي بطولة إنديان ويلز بين شفيونتيك وساكاري