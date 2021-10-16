فريق الأهلي تحصل على ركلة جزاء تولى تنفيذها بنجاح الدولي التونسي علي معلول، وتمكن أصحاب الأرض من تعديل النتيجة قبل ربع ساعة من نهاية المباراة. وفي مباراة أخرى عاد النجم الساحلي التونسي بالتعادل من ميدان مستضيفه الجيش الرواندي بهدف لهدف، وخسر شباب بلوزداد الجزائري أمام مستضيفه أسيك ميموزا الإيفواري بهدف مقابلَ ثلاثة أهداف لهدف .

ولحساب الدور ذاته فاز الزمالك المصري في الذهاب على مستضيفه توسكر الكيني بهدف دون رد.

هدف المباراة الوحيد وقعه المغربي أشرف بن شرقي بعد بداية الشوط الثاني بقليل، ليضع بذلك الفريقُ المصري قدماً في الدور المقبل في انتظار التأكيد في مباراة الإياب.