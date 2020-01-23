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موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الترجي والرجاء

مباراة الترجي والرجاء بث مباشر وحصري عبر قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت عبر beIN CONNECT.

Reuters

مشاهدة مباراة الترجي والرجاء مباشر

مباراة الترجي والرجاء بث مباشر

 

يستضيف الترجي الرياضي التونسي حامل اللقب في آخر موسمين الرجاء البيضاوي المغربي وعينه على تحقيق الفوز أو التعادل ليضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي من المسابقة القارية.

أما الرجاء فيزور تونس وعينه على العودة إلى الدار البيضاء بفوز ثأري من الترجي الذي فاز عليه ذهاباً بثنائية نظيفة.

موعد مباراة الترجي والرجاء سيكون يوم السبت 25 جانفي 2020 في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الدوحة، الثامنة بتوقيت تونس والمغرب.

مباراة الترجي والرجاء البيضاوي تشاهدونها في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS HD1.

 كما سيكون بإمكانكم مشاهدة مباراة الترجي والرجاء على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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