موعد مباراة الأهلي القادمة ومباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

تعد معرفة موعد مباراة الأهلي القادمة في بطولته المحببة ومواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة لهذه المباريات من أكثر المواضيع أهمية لمن يرغب في متابعتها من خلال البث المباشر سواء عبر خدمة beIN CONNECT أو البث التلفزيوني لقنواتنا.

ويمكنكم التعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال افريقيا في إياب ربع النهائي ومن ضمنهم موعد مباراة الأهلي القادمة من خلال هذا الجدول علماً أنّ إضافة القنوات الناقلة سيتم نشره تباعاً.

ويتضمن جدول مواعيد مباريات دوري أبطال افريقيا الدور ربع النهائي لمرحلة الإياب.

وبات يشكل موعد مباراة الأهلي في إياب ربع النهائي أهمية كبرى خاصة وأنّ الفريق المصري الذي يملك الحظوظ الأكبر للحفاظ على لقبه انتصر ذهاباً 2-0.

وفي بقية مباريات ذهاب ربع النهائي انتصر بلوزداد الجزائري على ضيفه الترجي التونسي 2-0 وكايزر الجنوب إفريقي على سيمبا التنزاني 4-0 بينما تعادل مولودية الجزائر مع الوداد المغربي 1-1.

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا إياب ربع النهائي الفريق الأول الفريق الثاني السبت في الثاني والعشرين من أيار/ مايو (19:00 بتوقيت مكة المكرمة) الوداد مولودية السبت في الثاني والعشرين من أيار/ مايو (19:00بتوقيت مكة المكرمة) الترجي بلوزداد السبت في الثاني والعشرين من أيار مايو (16:00بتوقيت مكة المكرمة) صن داونز الأهلي السبت في الثاني والعشرين من أيار مايو (16:00بتوقيت مكة المكرمة) سيمبا كايزر

وستلعب مباريات الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في يوم واحد الذي يوافق الثاني والعشرين من الشهر الجاري(ستجري مباريات العودة على أرض الفريق الأول)، أما النهائي فسيكون في المغرب في السابع عشر من تموز/يوليو.