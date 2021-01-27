مصر تطلب استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

كما أعلن الاتحاد عبر موقعه الرسمي تقدمه بطلب استضافة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عاماً المقرر اقامتها عام 2023 والمؤهلة لكأس العالم للشباب في إندونيسيا في العام نفسه.

وجاء في بيان الاتحاد "قدم الاتحاد المصري لكرة القدم بطلب ترشيح للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، كما تقدم بطلب ترشيح لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عاماً المقرر إقامتها عام 2023 والمؤهلة لكأس العالم للشباب المقرر إقامتها في إندونيسيا في العام نفسه، والمنتظر أن يمثل مصر فيها منتخب مواليد 2003".

تابع: "ومن المقرر أن يستكمل الاتحاد المصري بقية شروط الترشيح وفي مقدمتها الموافقات الحكومية في حالة موافقة الكاف على طلب الترشح".

وكانت مصر قد استضافت نهائي دوري أبطال إفريقيا في النسخة الأخيرة على ملعب القاهرة الدولي بين الأهلي والزمالك.

وينطلق دور المجموعات في شباط/فبراير المقبل ويمثل مصر في المسابقة الأهلي والزمالك.

