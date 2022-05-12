كاف يرفض طلب الاتحاد المصري باستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا

وجاء في بيان من الاتحاد الإفريقي ردّاً على الطلب المصري: "وحدهما المغرب والسنغال تقدما بملف يستوفي الشروط وبعد انسحاب السنغال تم منح تنظيم النهائي للمغرب".

وتابع: "مصر تقدمت بطلب لاستضافة نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكن ملفها لم يستوف الشروط".

وأدى اختيار الاتحاد الإفريقي المغرب لاستضافة المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في 30 أيار/مايو الحالي، إلى اعتراض النادي الاهلي المصري كون الوداد البيضاوي المغربي مرشح للتأهل إليها عقب فوزه الكبير على مضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي 3-1 ذهاباً.

وطالب الأهلي المرشح بدوره بقوة إلى بلوغ المباراة النهائية بعدما أكرم وفادة ضيفه وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة ذهاباً، بنقل المباراة النهائية إلى ملعب محايد وهدد باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية.

وأصدر "كاف" بيانًا رسميًا الاثنين كشف من خلاله تقدم كل من السنغال والمغرب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا، إلاّ أنّ الاتحاد السنغالي سحب عرضه.

ولم يحدد الاتحاد الإفريقي مكان إقامة المباراة في المغرب، لكن ملعب محمد الخامس الخاص بفريق الوداد البيضاوي سيكون الخيار الواضح لأن سعته البالغة 65 ألفًا هي الأكبر في المملكة.

وتقام مباراتا الإياب الجمعة والسبت حيث يلعب الوداد مع بترو أتلتيكو، ووفاق سطيف مع الأهلي توالياً.

ويسعى الأهلي، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (10 مرات)، إلى اللقب الثالث توالياً، فيما يطمح الوداد إلى اللقب الثالث في تاريخه.