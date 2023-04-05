قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا تسفر عن مواجهات قوية

أما الأهلي المصري الوصيف فسيلاقي الرجاء المغربي في إعادة لربع نهائي الموسم الفائت.

وستكون هناك مواجهة عربية خالصة أخرى تجمع شبيبة القبائل الجزائري بمنافسه الترجي التونسي.

ومنعت قوانين القرعة التقاء فريقين من ذات المجموعة في ربع النهائي، وكذلك الحال بالنسبة لمنع التقاء المتصدر لمجموعته مع متصدر آخر أو وصيف لمجموعته مع وصيف آخر.

وستلعب مباريات الذهاب لربع النهائي في 21 أو 22 أبريل/نيسان الحالي على أن تلعب مواجهات العودة في الـ28 والـ29 من الشهر نفسه.

نتائج القرعة كاملة علماً أنّ الفريق الوارد اسمه أولاً سيكون صاحب الأرض في مواجهة العودة نظراً لاحتلاله صدارة مجموعته.

الوداد المغربي - سيمبا التنزاني



الرجاء المغربي - الأهلي المصري



ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي - شباب بلوزداد الجزائري



الترجي التونسي - شبيبة القبائل الجزائري

وسيلتقي في نصف النهائي الفائز من الوداد وسيمبا مع الفائز من مواجهة ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي وشباب بلوزداد الجزائري.

وفي نصف النهائي الآخر سيلعب الفائز من لقاء الرجاء والأهلي مع الفائز من لقاء الترجي وشبيبة القبائل.