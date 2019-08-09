فوز اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل في تمهيديات أبطال أفريقيا

حقق اتحاد العاصمة الجزائري فوزاً مهماً 2-1 على مضيفه سونيديب من النيجر مساء الجمعة ضمن مباريات الذهاب من الدور التمهيدي الحاسم لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وبعد أن تأخر الفريق الجزائري في الشوط الأول بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 14، عاد وحقق الفوز بفضل ثنائية زكريا بن شاعة في الدقيقتين 51 و71.

ويحتضن ستاد 5 جويلية لقاء العودة في 23 أغسطس الحالي.

كما حقق شبيبة القبائل الجزائري الفوز بهدف نظيف على ضيفه المريخ السوداني سجله رضا بن سايح في الدقيقة 43. ويخوض الفريقان لقاء العودة في السودان في أم درمان.

*الصورة من الأرشيف