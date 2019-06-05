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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أفريقيا

رئيس الحكومة التونسية ينتقد قرار "الكاف"

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وصف رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم باعادة اياب نهائي دوري أبطال افريقيا بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي بالمهزلة.

AFP

وانتقد رئيس الحكومة التونسية القرار، لاسيما الملاحظات القارية حول الأمن التونسي.

وكان مستشار رئيس الكاف الجزائري هادي هامل اكد أن "شروط اللعب والأمن لم تكن متوفرة خلال مباراة إياب الدور النهائي لدوري الأبطال، ما حال دون اكتمال المباراة. بالتالي، ستعاد المباراة على أرض خارج تونس".

وكتب يوسف الشاهد عبر "تويتر"، "إثر مهزلة الكاف، تحية لقواتنا الأمنية مثال يحتذى به في العالم ومن يشكك في أمن تونس يتحمل مسؤوليته"، مضيفا "تحية لجمهور الترجي على انضباطه في المباراة الأخيرة".

أضاف "لن نسلم في حق الترجي وفي حق أي جمعية تونسية (نادٍ تونسي)".

 

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