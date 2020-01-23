ثلاث قمم عربية حاسمة في الجولة الخامسة

في نهاية الأسبوع ضمن الجولة الخامسة التي تشهد ثلاث قمم عربية ساخنة أبرزها بين الاهلي المصري والنجم الساحلي التونسي.

وكان فريقا مازيمبي الكونغولي الديموقراطي وماميلودي صنداونز الجنوب افريقي حسما بلوغهما دور الثمانية في الجولة الرابعة.

ويستضيف الزمالك ثاني المجموعة الأولى (7 نقاط) مازيمبي المتصدر (10 نقاط) على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويتطلع الزمالك إلى الثأر من مازيمبي الذي هزمه بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، لحجز البطاقة الثانية بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين زيسكو يونايتد الزامبي وضيفه بريميرو اغوستو الانغولي، علما بان التعادل بينهما سيعني خروجهما من السباق.

وجه جديد للوداد

ويشهد ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء، قمة عربية مغاربية بين الوداد البيضاوي وصيف بطل النسخة الأخيرة وضيفه اتحاد العاصمة الجزائري ضمن المجموعة الثالثة.

وسيطل بطل المغرب بوجه جديد بعد التغييرات التي شهدها في الاسبوعين الاخيرين، حيث سيشرف عليه المدرب الجديد الفرنسي سيباستيان ديسابر الذي تولى المهمة بدلاً من الصربي زوران مانولوفيتش.

وتعاقد الوداد تعاقد مع 11 لاعبا جديدا، ما يمنح مدره الجديد العديد من الخيارات لتخطى موجة الغيابات التي ضربت الفريق في الأشهر الأخيرة جراء الإصابات.

ويمتلك الوداد ست نقاط ويدرك ان الفوز سيضمن له التأهل، وحتى التعادل بشرط فوز ماميلودي (10 نقاط) على مضيفه بترو اتلتيكو الأنغولي شريك اتحاد الجزائر في المركز الثالث (نقطتان لكل منهما).

ويسعى اتحاد العاصمة إلى احياء الآمال عبر الفوز الذي لا بديل عنه، ولهذا ستكون المهمة صعبة على المدرب بلال دزيري وكتيبته خصوصاً أن الوداد يجيد الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور على أفضل نحو.

الترجي بحاجة الى نقطة

ويشهد ملعب رادس قمة عربية ثانية بين الترجي، حامل اللقب ومتصدر المجموعة الرابعة (10 نقاط)، وضيفه الرجاء البيضاوي المغربي الثاني (7 نقاط). والتعادل قد يؤهل الفريقين معاً في حال تعثر شبيبة القبائل الجزائري (4 نقاط) الذي يواجه مضيفه فيتا كلوب الكونغولي الديموقراطي (نقطة واحدة).

وشهدت تشكيلة المدرب معين الشعباني في الآونة الأخيرة تبديلات كثيرة ابرزها رحيل نجمي الفريق أنيس البدري وهيثم الجويني الى الدوري السعودي. إلا ان الشعباني يمتلك بدلاء جيدين في كافة المراكز، وسيعول على الحارس المعز بن شريفية وسامح الدربالي وقائد الفريق خليل شمام في الدفاع والعاجي فوسيني كوليبالي والغاني كوامي بونسو في الوسط الى الليبي حمدو الهوني والعاجي ابراهيما واتارا في الهجوم.

وسيفتقد الرجاء الذي يقوده المدرب جمال السلامي، صانع الألعاب عبد الإله الحافيظي ومحمود بنحليب للإصابة، وسيعول على قائده محسن متولي والمهاجم الكونغولي بن مالانغو.

- قمة نارية -

ويأمل النجم الساحلي (9 نقاط) في العودة ببطاقة التأهل من أرض مضيفه الأهلي المصري (7 نقاط) وصاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب في المسافة (8 مرات)، عندما يتواجهان في قمة المجموعة الثانية على ملعب القاهرة الدولي الاحد.

ويتطلع النجم الساحلي الى تكرار تفوقه بعد فوزه ذهابا (1-صفر)، وبالتالي العبور الى ربع النهائي، كما أن التعادل سيضمن التأهل شرط خسارة الهلال السوداني (6 نقاط) أمام مضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي (نقطة واحدة).

من جهته، يسعى الأهلي الى استعادة لغة الانتصارات قارياً بعد تعادله في الجولة الماضية مع بلاتينيوم 1-1.

ويدخل "نادي القرن" المباراة بمعنويات مرتفعة لتصدره الدوري المصري بالعلامة الكاملة، كما أنه عزز صفوفه بالمهاجم السنغالي أليوم بادجي الذي قد يشارك في أول مباراة له مع الفريق بعدما تم قيده بدلاً من المغربي وليد أزارو المنتقل الى الاتفاق السعودي بالإعارة.

وتشهد قائمة الأهلي غيابات كثيرة بسبب الإصابة أبرزهم رمضان صبحي وحمدي فتحي وسعد سمير، وبالتالي سيعول مدربه السويسري رينيه فايلر على حسين الشحات والنيجيري جونيور أجايي ولاعب الوسط عمرو السولية.