تعرف على موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

وستقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال يومي 14 و15 مايو على أن تكون مواجهات الإياب يوم 22 مايو.
يذكر أن المباراة النهائية ستلعب يوم 17 يوليو.
وأفرزت القرعة عن مواجهات من الحجم الثقيل ستجمع الأهلي المصري بفريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ومولودية الجزائر بفريق الوداد الرياضي المغربي وشباب بلوزداد الجزائري بالترجي الرياضي التونسي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي أمام سيمبا التنزاني.
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المباريات
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الذهاب
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الإياب
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الأهلي المصري - ماميلودي صن داونز الجنوب
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15 مايو (ملعب السلام القاهرة)
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22 مايو (ملعب موريبي)
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مولودية الجزائر - الوداد الرياضي
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14 مايو (ملعب 5 جويلية)
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22 مايو (المركب الرياضي محمد الخامس)
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شباب بلوزداد الجزائري - الترجي الرياضي التونسي
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15 مايو (ملعب 5 جويلية)
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22 مايو (ملعب رادس)
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كايزر تشيفز الجنوب إفريقي - سيمبا التنزاني
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15 مايو (ملعب FNB)
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22 مايو (الملعب الوطني بدار السلام)