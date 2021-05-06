تعرف على موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

من قبل beIN SPORTS May 6, 2021 12:28 أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الخميس عن رزنامة مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.