العربية
English
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أفريقيا

تشكيلة الأهلي المصري قبل مواجهة صن داونز

من قبل

أعلن الأهلي المصري منذ قليل عن تشكيلته الأساسية لمواجهة مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي اليوم في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

Reuters

وشهدت التشكيلة الحمراء التي نشرها الأهلي على صفحته الرسمية في تويتر، حضور 5 أسماء من ترسانته الاحترافية وهم التونسي علي معلول والمالي أليو ديانغ والنيجيري جونيور أجايي والأنغولي جيرالدو والسنغالي أليو بادجي الذي يسجّل مشاركته الأولى كأساسي إفريقياً.

كما تمّ تثبيت محور الدفاع ياسر إبراهيم للمباراة الثانية على التوالي في المنافسة الأفريقية إلى جانب رامي ربيعة، على أن يشغل محمود متولي خطة لاعب وسط مدافع.

بالمقابل لوحظ غياب محمد مجدي "أفشة" وحسين الشحات ومروان محسن مقارنة بمباراة الذهاب التي انتهت لمصلحة الأهلي بثنائية نظيفة.

هذا وسيتواجد على دكة البدلاء السباعي المتكون من الحارس علي لطفي وحسين الشحات ومحمد مجدي "أفشة" ووليد سليمان ومروان محسن ومحمد هاني وأيمن أشرف.

وإليكم فيما يلي التشكيلة الاساسية للقلعة الحمراء:

 

دوري أبطال أفريقيا الأهلي المصري صن داونز الجنوب أفريقي
السابق مشاهدة مباراة النجم الساحلي وا
اقرأ
مشاهدة مباراة النجم الساحلي والوداد في بث مباشر وحصري
التالي مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز
اقرأ
مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في بث مباشر وحصري اليوم عبر beIN SPORTS

آخر الأحداث