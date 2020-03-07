تشكيلة الأهلي المصري قبل مواجهة صن داونز

وشهدت التشكيلة الحمراء التي نشرها الأهلي على صفحته الرسمية في تويتر، حضور 5 أسماء من ترسانته الاحترافية وهم التونسي علي معلول والمالي أليو ديانغ والنيجيري جونيور أجايي والأنغولي جيرالدو والسنغالي أليو بادجي الذي يسجّل مشاركته الأولى كأساسي إفريقياً.

كما تمّ تثبيت محور الدفاع ياسر إبراهيم للمباراة الثانية على التوالي في المنافسة الأفريقية إلى جانب رامي ربيعة، على أن يشغل محمود متولي خطة لاعب وسط مدافع.

بالمقابل لوحظ غياب محمد مجدي "أفشة" وحسين الشحات ومروان محسن مقارنة بمباراة الذهاب التي انتهت لمصلحة الأهلي بثنائية نظيفة.

هذا وسيتواجد على دكة البدلاء السباعي المتكون من الحارس علي لطفي وحسين الشحات ومحمد مجدي "أفشة" ووليد سليمان ومروان محسن ومحمد هاني وأيمن أشرف.

وإليكم فيما يلي التشكيلة الاساسية للقلعة الحمراء: