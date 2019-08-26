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الدوري الإنكليزي الممتاز
دوري أبطال أفريقيا

تأهل الهلال والنصر ومباريات مرتقبة في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا

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تأهل الهلال السوداني والنصر الليبي إلى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا بعد استفادة الأول من نتيجته ذهاباً وتألق الثاني في مباراة العودة.

واكتفى الهلال السوداني بالتعادل مع ضيفه رايون سبورتس الراوندي 0-0 لينجح في الوصول إلى الدور القادم مستفيداً من أفضلية التسجيل خارج الأرض إثر تعادله ذهاباً 1-1.

من جهته عوّض النصر الليبي خسارته ذهاباً أمام تيمبيت موكاف من أفريقيا الوسطى 1-0، وفاز إياباً 3-1.

وشهدت مباريات الأحد أيضاً تأهل إنييمبا النيجيري بعد الاستعراض أمام ضيفه رحيمو البوركيني 5 - صفر معوضاً خسارته صفر - 1 أمام منافسه في لقاء الذهاب الذي جرى ببوركينا فاسو.

وتغلّب أشانتي كوتوكو الغاني 2 - 0 على ضيفه كانو بيلارز النيجيري، ليتجاوز خسارته 2 - 3 ذهاباً ضمن أبرز المباريات التي جرت الأحد.

وسيشهد دور الـ32 عدة مواجهات قوية وهامة لبعض الفرق المرشحة للقب الأهم على مستوى الأندية الأفريقية، لعل أبرزها:

أشتانتي كوتوكو – النجم الساحلي التونسي
اتحاد الجزائر – غور ماهيا الكيني
إنييمبا – الهلال
شبيبة القبائل الجزائري – حوريا الغيني
النصر – الرجاء المغربي
إف سي نواذيبو الموريتاني – الوداد المغربي
إليكت سبورت التشادي – الترجي التونسي
جينيراسيون السنغالي – الزمالك المصري
كانو سبورت من غينيا الاستوائية – الأهلي المصري

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