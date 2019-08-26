تأهل الهلال والنصر ومباريات مرتقبة في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا

واكتفى الهلال السوداني بالتعادل مع ضيفه رايون سبورتس الراوندي 0-0 لينجح في الوصول إلى الدور القادم مستفيداً من أفضلية التسجيل خارج الأرض إثر تعادله ذهاباً 1-1.

من جهته عوّض النصر الليبي خسارته ذهاباً أمام تيمبيت موكاف من أفريقيا الوسطى 1-0، وفاز إياباً 3-1.

وشهدت مباريات الأحد أيضاً تأهل إنييمبا النيجيري بعد الاستعراض أمام ضيفه رحيمو البوركيني 5 - صفر معوضاً خسارته صفر - 1 أمام منافسه في لقاء الذهاب الذي جرى ببوركينا فاسو.

وتغلّب أشانتي كوتوكو الغاني 2 - 0 على ضيفه كانو بيلارز النيجيري، ليتجاوز خسارته 2 - 3 ذهاباً ضمن أبرز المباريات التي جرت الأحد.



وسيشهد دور الـ32 عدة مواجهات قوية وهامة لبعض الفرق المرشحة للقب الأهم على مستوى الأندية الأفريقية، لعل أبرزها:

أشتانتي كوتوكو – النجم الساحلي التونسي

اتحاد الجزائر – غور ماهيا الكيني

إنييمبا – الهلال

شبيبة القبائل الجزائري – حوريا الغيني

النصر – الرجاء المغربي

إف سي نواذيبو الموريتاني – الوداد المغربي

إليكت سبورت التشادي – الترجي التونسي

جينيراسيون السنغالي – الزمالك المصري

كانو سبورت من غينيا الاستوائية – الأهلي المصري