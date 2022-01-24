تأجيل مباراة الأهلي مع المريخ

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي المصري والمريخ السوداني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في دور المجموعات من مطلع شباط/فبراير المقبل حتى 5 آذار/مارس، لارتباط النادي القاهري بمونديال الأندية.

وقال الاتحاد القاري الذي يتخذ من القاهرة مقراً له في بيان الإثنين "قررت لجنة كاف المنظمة لمسابقات الأندية، تأجيل مباراة دوري الأبطال ضمن المجموعة الأولى بين الأهلي (مصر) والمريخ (السودان)، المقررة مبدئيًا يوم 11 / 12 فبراير 2022. ستقام المباراة الآن في 5 مارس 2022 الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش في ملعب الأهلي وي السلام بالقاهرة".

وأضاف "جاءت هذه الخطوة نتيجة مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية فيفا المقرر إقامتها في أبوظبي في الفترة من 3 إلى 12 فبراير 2022".

ويستهل الأهلي مشواره في مونديال الأندية بمواجهة فريق مونتيري المكسيكي يوم 5 شباط/فبراير المقبل.

وتضم مجموعة الأهلي، حامل اللقب، والمريخ في دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال الهلال السوداني وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي.