النجم "يثور" على أشانتي كوتوكو والوداد يؤكد علو كعبه

وفي جولة الإياب، تمكن النجم من تدارك تأخره ذهاباً في غانا (0-2) إلى فوز عريض إياباً بثلاثة أهداف نظيفة تداول على تسجيلها مرتضى بن وناس (24) والمحترف الجزائري كريم العريبي بثنائية (67 و79).

كما عبر الوداد بفوزه السهل على جاره الموريتاني نواذيبو برباعية دوّنها محمد الناهيري (13 من ركلة جزاء) وإسماعيل الحداد (25) وأيمن الحسوني (26) وأيوب الكعبي (38).

ونجح الهلال السوداني في إسقاط العنيد النيجيري إنيمبا إثر التعادل ذهاباً (0-0) وذلك بفضل هدف وحيد، في حين أثبت اتحاد العاصمة الجزائري علو كعبه على نظيره الكيني غوماهيا بعد أن فاز عليه ذهاباً (4-1) وإياباً (0-2).

كما ضمن شبيبة القبائل الجزائري هو الآخر تأهله بصعوبة بالغة بعد أن تعادل مع حوريا كوناكري الغيني في مجموع المباراتين (2-2) قبل أن تؤهل ركلات الجزاء ممثل العرب بنتيجة (5-3).

وفي باقي المواجهات، عبر كل من مازيمبي الكونغولي على حساب فوسا جينيور الملغاشي (3-1)، ومواطن الأول فيتا كلوب على كارا التوغولي (1-0) وغرين إيغلز الزامبي على بريميرو دي أوغوستو الأنغولي (1-0).