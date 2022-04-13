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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أفريقيا

السماح للجمهور بحضور مباراتي وفاق سطيف وشباب بلوزداد

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أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن حضور الجماهير في مواجهتي وفاق سطيف ضد الترجي وشباب بلوزداد أمام الوداد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

AFP

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