السماح للجمهور بحضور مباراتي وفاق سطيف وشباب بلوزداد من قبل beIN SPORTS April 13, 2022 21:32 أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن حضور الجماهير في مواجهتي وفاق سطيف ضد الترجي وشباب بلوزداد أمام الوداد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. AFP دوري أبطال أفريقيا شباب بلوزداد الاتحاد الجزائري لكرة القدم وفاق سطيف الجزائري السابق سحب قرعة الأدوار الإقصائية في اقرأ التالي ar آخر الأحداث April 13, 2022 21:32 حضور جماهيري في مباراتي وفاق سطيف وشباب بلوزداد April 5, 2022 15:50 سحب قرعة الأدوار الإقصائية في دوري أبطال إفريقيا April 4, 2022 00:58 الرجاء يحسم مواجهة الديربي المغاربي أمام وفاق سطيف April 3, 2022 23:51 الأهلي يفوز على الهلال ويتأهل إلى ربع النهائي April 3, 2022 00:55 الوداد يُبهر ويحقق فوزاً كبيراً على بيترو أتلتيكو April 3, 2022 00:53 الترجي يفوز ويستحوذ على الصدارة April 2, 2022 17:31 ماميلودي صنداونز ينهي دور المجموعات بالصدارة April 1, 2022 21:46 فوز معنوي للنجم الساحلي والزمالك يتعادل March 28, 2022 14:55 عقوبات على الترجي التونسي والنجم الساحلي March 19, 2022 22:16 الوداد المغربي يتجاوز ساغرادا الأنغولي آخر الأحداث April 13, 2022 21:32 حضور جماهيري في مباراتي وفاق سطيف وشباب بلوزداد April 5, 2022 15:50 سحب قرعة الأدوار الإقصائية في دوري أبطال إفريقيا April 4, 2022 00:58 الرجاء يحسم مواجهة الديربي المغاربي أمام وفاق سطيف April 3, 2022 23:51 الأهلي يفوز على الهلال ويتأهل إلى ربع النهائي April 3, 2022 00:55 الوداد يُبهر ويحقق فوزاً كبيراً على بيترو أتلتيكو April 3, 2022 00:53 الترجي يفوز ويستحوذ على الصدارة April 2, 2022 17:31 ماميلودي صنداونز ينهي دور المجموعات بالصدارة April 1, 2022 21:46 فوز معنوي للنجم الساحلي والزمالك يتعادل March 28, 2022 14:55 عقوبات على الترجي التونسي والنجم الساحلي March 19, 2022 22:16 الوداد المغربي يتجاوز ساغرادا الأنغولي