السماح للجمهور بحضور مباراتي وفاق سطيف وشباب بلوزداد

من قبل beIN SPORTS April 13, 2022 21:32 أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن حضور الجماهير في مواجهتي وفاق سطيف ضد الترجي وشباب بلوزداد أمام الوداد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.