العربية
English
Français
الدوري الإنكليزي الممتاز
دوري أبطال أفريقيا

الزمالك يستعرض ويتأهل لدور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا

من قبل

استعرض الزمالك المصري أمام ديكاداها الصومالي وتغلب عليه بسداسية نظيفة يوم السبت في إياب الدوري التمهيدي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

Reuters

وتناوب على سداسية الزمالك كلّ من مصطفى محمد (25 و52) وشيكابالا (66 و73) و محمود علاء في الدقيقة 78 ومحمود عبد العزيز 85.

وكان الزمالك انتصر ذهاباً 7 - صفر، ليتأهل لدور الـ32 فائزاً بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 13 - صفر.

ويلتقي الزمالك في دور الـ32 مع جيرناسيون فوت السنغالي.

وصعد الرجاء المغربي لذات الدور إثر انتصاره على بريكاما يونايتد الغامبي 4-0 معوضاً سقوطه بفخ التعادل ذهاباً 3-3، وكذلك الحال بالنسبة للنجم الساحلي التونسي الذي تجاوز هافيا كوناكري الغيني 7-1 بعدما خسر ذهاباً 2-1.

وتأهل شبيبة القبائل الجزائري بعد خسارته أمام مضيفه المريخ السوداني 3-2 مستفيداً من فوزه ذهاباً 1-0.

الزمالك المصري
السابق دوري أبطال إفريقيا: الاهلي الى
اقرأ
دوري أبطال إفريقيا: الاهلي الى الدور الـ32 بمهرجان تهديفي أمام إطلع برة
التالي

آخر الأحداث