الزمالك يستعرض ويتأهل لدور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا

وتناوب على سداسية الزمالك كلّ من مصطفى محمد (25 و52) وشيكابالا (66 و73) و محمود علاء في الدقيقة 78 ومحمود عبد العزيز 85.

وكان الزمالك انتصر ذهاباً 7 - صفر، ليتأهل لدور الـ32 فائزاً بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 13 - صفر.

ويلتقي الزمالك في دور الـ32 مع جيرناسيون فوت السنغالي.



وصعد الرجاء المغربي لذات الدور إثر انتصاره على بريكاما يونايتد الغامبي 4-0 معوضاً سقوطه بفخ التعادل ذهاباً 3-3، وكذلك الحال بالنسبة للنجم الساحلي التونسي الذي تجاوز هافيا كوناكري الغيني 7-1 بعدما خسر ذهاباً 2-1.

وتأهل شبيبة القبائل الجزائري بعد خسارته أمام مضيفه المريخ السوداني 3-2 مستفيداً من فوزه ذهاباً 1-0.