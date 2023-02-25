وقائع المؤتمر الصحفي لفريق الدحيل قبل مواجهة الهلال المرتقبة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا من قبل beIN SPORTS February 25, 2023 09:45 12:03 دقيقة شاهد وقائع المؤتمر الصحفي لفريق الدحيل القطري قبل مواجهة الهلال السعودي الأحد في نصف نهائي دوري أبطال آسيا. تقارير إخبارية دوري أبطال آسيا الهلال السعودي الدحيل القطري -آخر الفيديوهات 2:30 دقيقة الرجاء المتصدر يستضيف حُرية كوناكري 2:53 دقيقة قمة عربية مرتقبة بين الترجي والزمالك 3:13 دقيقة الأهلي وصنداونز يختتمان استعداداتهما 3:26 دقيقة آرسنال لانتزاع نقاط الفوز من أرض ليستر 0:57 دقيقة كروس يؤكد جاهزيته للديربي أمام أتليتيكو 1:33 دقيقة غريزمان يدعو جماهير أتليتيكو للتحلي بالثقة والهدوء 10:45 دقيقة وقائع مؤتمر الهلال الصحفي استعداداً لمواجهة الدحيل 12:03 دقيقة المؤتمر الصحفي لفريق الدحيل قبل مواجهة الهلال 2:13 دقيقة الوداد يغنم النقاط الثلاث من بوابة بيترو أتليتيكو 1:06 دقيقة ميدفيديف: "أتوقع مباراة معقدة أمام موراي"