وتقام مباراتا ربع النهائي يوم 10 كانون الأول/ديسمبر الحالي على ملعب الجنوب ونصف النهائي في 13 منه على أن تقام المباراة النهائية في 19 الشهر الحالي في فقاعة الدوحة الصحية.

وتجمعت أندية الشرق في فقاعة الدوحة الصحية، لإكمال دور المجموعات ثم مراحل اقصائية من دور واحد، لتحديد البطل الذي سيواجه بيرسيبوليس الإيراني بطل الغرب في 19 كانون الاول/ديسمبر، في مباراة واحدة عوضًا عن ذهاب واياب كما جرت العادة.

وكانت الدوحة التي تستعد لاستقبال مونديال 2022 للمرة الأولى في الشرق الأوسط، استضافت المباريات المتبقية من منافسات الغرب، فبلغ بيرسيبوليس النهائي على حساب النصر السعودي بركلات الترجيح وراء أبواب موصدة أيضاً.