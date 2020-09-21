مواجهة هامة للدحيل من قبل beIN SPORTS September 21, 2020 12:59 2:37 دقيقة يخوض الدحيل و بيرسبوليس، مواجهة هامة وسط منافسة على بطاقتي التأهل لثمن النهائي عن المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا، التي لم يضمن أي فريق منها التأهل بعد. تقارير إخبارية دوري أبطال آسيا بيرسبوليس الدحيل القطري -آخر الفيديوهات 2:25 دقيقة التعاون يواجه الشارقة 2:37 دقيقة مواجهة هامة للدحيل 2:50 دقيقة العين يأمل بانتصار معنوي 2:40 دقيقة مانشستر سيتي يبدأ موسمَه بلقاء صعب ضد وولفرهامبتون 2:36 دقيقة السد يأمل في حسم تأهله عندما يقابل النصر 4:21 دقيقة صور حصرية للأرجنتيني ميسي وعلاقته برونالد كومان 1:19 دقيقة مازن فياض: "الشرطة عانى من بعض الظروف الصعبة" 2:58 دقيقة سوسييداد يجبر ريال مدريد على اقتسام النقاط 0:49 دقيقة وليد عباس: "المباراة كانت صعبة على الطرفين" 4:44 دقيقة يوفنتوس يهزم سامبدوريا بالثلاثة ورونالدو يسجل