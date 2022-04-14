زملاء سفيان هني وبعد فوزهم في آخر مباراة لهم أمام أهال من تركمانستان بثنائية نظيفة يريدون تسجيل انتصار ثان على التوالي في المجموعة، لكنّ المهمة لن تكون سهلة أمام منافس عنيد لم ينهزم منذ بداية دور المجموعات بتحقيقة لتعادلين متتاليين وهو يبحث الآن عن أول فوز له في المجموعة الثالثة.

مباراة الغرافة وشباب الأهلي دبي - معلومات البث مباشر

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وستبث مباراة الغرافة وشباب الأهلي دبي اليوم الخميس على الساعة 23:15 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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