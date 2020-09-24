مسعود: "تم تطبيق اللوائح المعمول بها في المسابقة" من قبل beIN SPORTS September 24, 2020 15:55 2:48 دقيقة أكد عبد الخالق مسعود، نائب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي، أن اللجنة المشرفة على البطولة طبقت اللوائح المعمول بها في المسابقة والتي كانت كل الأندية على علم بتفاصيلها. مقابلات دوري أبطال آسيا الهلال السعودي -آخر الفيديوهات 0:42 دقيقة أنباء عن طلب فايلر الرحيل عن الأهلي 8:23 دقيقة اعتماد التبديلات الخمسة في المسابقات الأوروبية 3:14 دقيقة آخر أخبار بعثة الهلال السعودي في الدوحة 2:48 دقيقة مسعود: "تم تطبيق اللوائح المعمول بها في المسابقة" 1:00 دقيقة إخطار لاعبي الهلال وشباب الأهلي بإلغاء المباراة 3:24 دقيقة دربي الدار البيضاء بين الوداد والرجاء 0:38 دقيقة باشيكو مدرباً جديداً للزمالك المصري 3:27 دقيقة آخر أخبار مواجهة السوبر الأوروبي 2:58 دقيقة نزال بين بايرن وإشبيلية من أجل السوبر الأوروبي 2:17 دقيقة النصر يحاول الحفاظ على الصدارة من بوابة العين