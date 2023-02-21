مدرب الشباب السعودي يشير إلى أفضلية الدحيل من قبل beIN SPORTS February 21, 2023 13:39 0:34 دقيقة أكد فيثنتي مورينو مدربُ الشباب السعودي أن الأفضلية قد تكون في صالح الدحيل القطري في ربع نهائي دوري أبطال آسيا كونه يلعب على أرضه مضيفاً أن فريقه سيتعامل مع هذا اللقاء وفقا لهذه الظروف. مقابلات الشباب السعودي الدحيل القطري -آخر الفيديوهات 6:05 دقيقة بادو الزاكي يقترب من تدريب المنتخب السوداني 0:34 دقيقة مدرب الشباب السعودي يشير إلى أفضلية الدحيل 0:56 دقيقة اتفاقية للترويج لمعرض إكسبو الدوحة 2023 3:23 دقيقة ليفربول يستقبل ريال مدريد لتحقيق الأسبقية 3:03 دقيقة نابولي يحل ضيفاً ثقيلاً على آينتراخت فرانكفورت 2:58 دقيقة الملكي يواجه ليفربول في آنفيلد 0:41 دقيقة وفاة أمارو أحد أساطير ريال مدريد في الستينيات 2:03 دقيقة العامري يعلق على قرعة فولاد خوزستان في أبطال آسيا 3:48 دقيقة دياز: كل المباريات ستكون معقدة وصعبة في هذا الدور 2:01 دقيقة مدرب الدحيل كريسبو يؤكد على صعوبة المواجهة القادمة