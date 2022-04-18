أحرز الفريق الياباني خمسة أهداف كاملة خلال الشوط الأول، ثم أضاف ثلاثة أهداف أخرى في النصف الثاني من المواجهة، ليحقق كاواساكي انتصاره الأول في المجموعة رافعاً رصيده إلى أربع نقاط.

افتتح كي شينان التسجيل في الدقيقة السابعة وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 12 قبل أن يحرز شينتارو كورومايا الهدف الثالث في الدقيقة 16 فيما سجل يو كوباياشي الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 21 و39 على التوالي، فانتهى الشوط الأول بتقدم كاواساكي بخماسية نظيفة.

وفي الدقيقة 50 أحرز تين مياجي الهدف السادس قبل أن يضيف سونغكراسين وكورومايا الهدفين السابع والثامن في الدقيقتين 69 و71 على التوالي.