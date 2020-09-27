فيصل الدخيل يلوم تشافي على خروج السد من قبل beIN SPORTS September 27, 2020 20:57 2:43 دقيقة اعتبر الكابتن فيصل الدخيل محلل قنواتنا أن المدرب الإسباني تشافي هرنانديز يتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية خروج السد القطري من ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بعد الخسارة من برسبوليس الإيراني. مقابلات تشافي هرنانديز دوري أبطال آسيا السد القطري فيصل الدخيل -آخر الفيديوهات 2:17 دقيقة السهلاوي يطلق تصريحات نارية بعد الخسارة من النصر 2:27 دقيقة النصر يتجاوز التعاون ويصعد لربع النهائي 1:50 دقيقة زيدان يواصل صناعة التاريخ مع ريال مدريد 2:43 دقيقة فيصل الدخيل يلوم تشافي على خروج السد 2:37 دقيقة الهيدوس يدافع عن تشافي ويعتذر 1:03 دقيقة بشار رسن: نفذنا ما طلبه منا الكادر التدريبي 1:06 دقيقة فاردي يكشف سر الفوز الكبير على مانشستر سيتي 3:20 دقيقة ليون يتعادل مجدداً 1:00 دقيقة مورينيو ينتقد الاتحاد الإنكليزي بأسلوب جديد 4:31 دقيقة ليستر فاردي يهزم غوارديولا سيتي بالخمسة