وسجل للفريق الفائز كيجيرو اوغاوا هاتريك 13، 58، 72، كيوغو فوروهاشي 28، البرازيلي داينفريس دوغلاس 65.

فيما وقع على هدف الخاسر الوحيد صفوي راسد من ركلة جزاء 27 بعد أن لمس المدافع البلجيكي توماس فيرمايلين الكرة بيده.

وصنع الرسام نجم نادي برشلونة السابق الهدف الأول والخامس.

ووقف الجمهور مصفقاً تقديراً لجهود إنييستا عندما أخرجه مدرب الفريق قبل دقيقتين على نهاية المباراة.

ويأمل إنييستا صاحب المسيرة المظفرة مع برشلونة ومنتخب إسبانيا، تحقيق ثالث ألقابه في صفوف فريقه الياباني بعد أن قاده الى التتويج بلقبي كأس امبراطور اليابان وكأس السوبر اليابانية.

وتأجلت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة بين سوون سامسونغ بلو وينغز الكوري الجنوبي و مستضيفه غوانغزهو ايفرغراند الصيني، بسبب حظر السفر نتيجة انتشار فيروس كورونا في الصين.

وفي مباراة أخرى لحساب المجموعة الثامنة، خسر تشونبوك هيونداي الكوري الجنوبي على أرضه أمام يوكوهاما إف مارينوس الياباني 1-2.

وأحرز ثنائية الفريق المنتصر كيتا إيندو 32 ولاعب تشونبوك كيم جين-سو 37 بالخطأ في مرمى فريقه، في حين وقّع على هدف الخاسر تشو كيو-سونغ 79.

وأكمل تشونبوك موتورز المباراة بتسعة لاعبين عقب طرد سون جون-هو في الدقيقة 69 ولي يونغ بالدقيقة 82.

وتأجلت المباراة الثانية للمجموعة بين سيدني الأسترالي وشنغهاي الصيني بسبب فيروس كورونا.