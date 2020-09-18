عادل الحوسني: "الفوز على الدحيل جاء في الوقت المناسب" September 18, 2020 20:12 0:45 دقيقة رأى عادل الحوسني حارس نادي الشارقة أنّ الفريق الإماراتي يتحسن مع مرور الوقت وهو ما منحه الأفضلية على الدحيل القطري ضمن دوري أبطال آسيا. مقابلات دوري أبطال آسيا الشارقة الإماراتي الدحيل القطري -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة السويدي كراغ أندرسن يفوز بالمرحلة 19 في طواف فرنسا 0:35 دقيقة بيل يصل إلى مقر تدريبات توتنهام 0:48 دقيقة تعديلات جديدة تسمح للحدادي باللعب مع المغرب 0:31 دقيقة تاس: "الترجي بطلاً لدوري أبطال أفريقيا 2019" 0:38 دقيقة الاتحاد الآسيوي يوافق على طلب الهلال السعودي 0:45 دقيقة الحوسني: "الفوز على الدحيل جاء في الوقت المناسب" 1:02 دقيقة شاهين: "لعبنا بروح قتالية عالية أمام الدحيل" 1:30 دقيقة عبد الرحمن يبرر الهزيمة القاسية بعدم استغلال الفرص 1:05 دقيقة بوعلام: المباراة كانت صعبة 4:54 دقيقة الشارقة يحقق العلامة الكاملة أمام الدحيل