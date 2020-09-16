شهد: "الشرطة يفكر في مباراة استقلال طهران" من قبل beIN SPORTS September 16, 2020 18:52 1:08 دقيقة أكد عبد الغني شهد، مدرب الشرطة العراقي، أن تفكيرَهم الآن مُنصب بشكل أكبرَ على مواجهة استقلال طهران الإيراني. مقابلات تقارير إخبارية الشرطة العراقي الأهلي السعودي دوري أبطال آسيا استقلال طهران الإيراني -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة السماح بحضور جماهيري محدود في إنكلترا 0:57 دقيقة دوري أبطال آسيا: الاتحاد الآسيوي يتوجه بالشكر لقطر 0:55 دقيقة مدرب الهلال السعودي يمتدح باختاكور 0:59 دقيقة الأهلي قد يشرك الشباب في مواجهة الشرطة 0:35 دقيقة شباب الأهلي دبي الإماراتي يبحث عن تَكرارِ انتصارِه 1:08 دقيقة شهد: "الشرطة يفكر في مباراة استقلال طهران" 1:10 دقيقة BLOCK بام أديبايو الأسطوري من جميع كاميرات الملعب 1:10 دقيقة أديبايو يصنع الحدث في نهائي المنطقة الشرقية 0:32 دقيقة لاتسيو على أعتاب التعاقد مع الجزائري محمد فارس 0:36 دقيقة لاتسيو يعزّز خط هجومه بالكوسوفي فيدات موريتشي