وقال الدوسري: "المباراة لم تنته بعد، لعبنا شوط وهناك شوط آخر" مشيراً إلى لقاء الإياب المنتظر في أرض منافسه بعد قرابة أسبوعين من الآن.



وردّ الدوسري على سؤال بشأن إهدار الهلال للعديد من الفرص السانحة للتسجيل بالقول: "لعبنا بتركيز عال، الفريق المنافس لعب بشكل جيد أيضاً".



ويبحث الهلال عن أول لقب له في دوري أبطال آسيا منذ عام 2000 علماً أنّه خسر النهائي مرتين مؤخراً في 2014 و2017.