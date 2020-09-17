راشد الخاطر يتحدّث عن نظام "الفقاعة الفصلية" من قبل beIN SPORTS September 17, 2020 20:30 1:50 دقيقة تحدث راشد الخاطر، مدير منشأة استاد الجنوب، عن التعامل الخاص مع مسابقة دوري أبطال آسيا بسبب "كوفيد-19" من خلال اتباع نظام جديد يسمى بـ"نظام الفقاعة الفصلية". مقابلات دوري أبطال آسيا استاد الجنوب -آخر الفيديوهات 1:34 دقيقة بإمكانك أن تحضر في أكثر من مباراة في يوم واحد 1:50 دقيقة راشد الخاطر يتحدّث عن نظام "الفقاعة الفصلية" 1:14 دقيقة أحمد خليل: "لكل مباراة ظروف خاصة" 0:59 دقيقة حسين عبد الغني: "الشرطة استحق الفوز" 0:45 دقيقة الهلال 0 - 0 باختاكور - التغطية الخاصة 0:46 دقيقة مازن فياض: الفوز منحنا الأمل في التأهل 1:01 دقيقة شباب الأهلي دبي يكرر فوزه على شاهر خودرو 3:24 دقيقة الشرطة يحقق فوزاً ثميناً على الأهلي السعودي 0:47 دقيقة كفياتكوفسكي بطلاً للمرحلة 18 في طواف فرنسا 1:52 دقيقة الفيفا يصدر التصنيف الجديد للمنتخبات