تحتدم المنافسة في المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم حيث يواجه السد ضيفه سيباهان الإيراني فيما يستقبل العين الإماراتي منافسه النصر السعودي الثلاثاء في الجولة الثانية.

ويسعى السد، بطل 1989 و2011، الى تحقيق الفوز الأول له هذا الموسم بالمسابقة عندما يستضيف سيباهان في مواجهة صعبة بالنظر الى المنافسة القوية في المجموعة التي يتصدرها الفريق الإيراني. وتعادل السد في المباراة الأول مع النصر 2-2.

وهي المرة الثانية التي يلتقي فيها الفريقان في دور المجموعات في المسابقة بعد الاولى موسم 2014 وفاز السد 3-1 ذهابا في الدوحة، ورد سيباهان برباعية نظيفة في طهران، وتأهل السد الى ثمن النهائي بعد ان حل ثانيا في المجموعة أمام سيباهان الذي خرج خالي الوفاض.

والتقى الفريقان في ربع النهائي عام 2011 وخسر السد صفر-1 ذهابا لكنه اعتبر فائزا بثلاثية نظيفة بسبب إشراك الفريق الإيراني للاعب موقوف، ولم ينفعه فوزه 2-1 ايابا في الدوحة 2-1 ليكمل الفريق القطري مشواره حتى المباراة النهائية التي شهدت تتويجه باللقب الثاني له في المسابقة.

وقال قائد السد لاعب الوسط الإسباني غابي "مباراة سيباهان الايراني مهمة للغاية رغم أننا لانزال في الجولة الثانية وفي بداية المشوار، لكن الفوز فيها سيكون مهما خاصة والمباراة على ملعبنا وبين جماهيرنا".

وأضاف "هناك تركيز كبير من جانب جميع اللاعبين والكل عازم على الوصول الى نهاية المشوار والمنافسة بقوة على اللقب".

تسع مباريات دون فوز للعين

من جهته لم يعرف العين، بطل 2003 ووصيف 2005 و2016، لغة الفوز في دور المجموعات والإقصائي منذ تجاوزه الريان القطري 4-1 في 16 نيسان/ابريل 2018، بعدها تعادل مرتين وتعرض لسبع هزائم اخرها امام سيباهان صفر-4 في الجولة الماضية، وهي الأقسى على ارضه في تاريخ مشاركاته بالبطولة القارية.

ومن حسن حظ العين أنه تجاوز خسارة سيباهان بسرعة بعد فوزه على الاتحاد كلباء 4-1 في مباراة مؤجلة من الدوري الاماراتي، ليصعد الى المركز الثاني في الترتيب بفارق 5 نقاط عن شباب الأهلي المتصدر.

وتوقع حارس المرمى الدولي خالد عيسى أن "تنعكس النتيجة الإيجابية أمام كلباء على العين في مباراة النصر"، مؤكدا ان "الخسارة أمام سيباهان من المفترض ان لا تكسرنا رغم قساوتها كلاعبين بل تفرض علينا القيام بردة فعل قوية".

وتابع "النصر ناد كبير وهو بطل السعودية، ومثلنا يتطلع للفوز بعد تعادله في الجولة الأولى أمام السد، لذلك ستكون المباراة صعبة على الفريقين".

من جهته، كشف المدافع الياباني تسوكاسا شيوتاني "عشنا لحظات سيئة بعد مباراة سيباهان والاعتذار للجماهير من خلال اختيار الكلمات لا يكفي، ولكن نتمنى أن يثقون في أننا سنكون افضل في المواجهة القادمة، نحن خسرنا مباراة واحدة فقط وتبقت لنا خمس مواجهات، ونأمل دعمهم".

ولن تكون مهمة العين سهلة في استعادة هيبته المفقودة بمواجهة بطل السعودية والساعي بدوره لتعويض تعادله أمام السد القطري 2-2 في الرياض.

ويحتل النصر مثل العين مركز الوصافة في دوري بلاده،وهو حقق فوزا معنويا الجمعة بتحويل تأخره 1-2 امام جاره الشباب حتى الدقيقة 82 الى انتصار كبير 4-2، منها ثلاثية لمهاجمه المغربي عبد الرزاق حمدالله، ابقاه على بعد 3 نقاط من الهلال المتصدر.

ولا يحتفظ العين بذكريات جيدة مع حمدالله والذي سبق ان زار شباكه مرتين خلال فترة لعبه مع الجيش القطري، حين التقى الفريقان في دور المجموعات لنسخة 2016.