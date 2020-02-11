افتتح النصر النتيجة منذ الدقيقة السابعة عبر عبد الرزاق حمد الله، لكنّ السد نجح في معادلة النتيجة بعد دقيقتين فقط عبر بغداد بونجاح، وبعد العودة من الاستراحة تمكن حسن الهيدوس من التوقيع على الهدف الثاني للسد، ومن تسديدة صاروخية من خارج المنطقة عادل عبد الرحمن العبيد النتيجة للنصر في الدقيقة 53.

