وسجل للعين التوغولي كودجو لابا 5، الكازاخستاني إسلام خان 35، لاعب السد خوخي بو علام 67، فيما سجل للسد أكرم عفيف 35، والإسباني سانتي كازورلا 55، والجزائري بغداد بو نجاح 66.

تفاصيل من مباراة العين والسد:

صافرة النهاية

(81) عبد الكريم حسن يسدد كرة قوية يبعدها خالد عيسى ويتابعها أكرم عفيف خارج المرمى.

(67) هدف التعادل لا يتأخر للفريق الإماراتي بعد كرة ثابتة مرفوعة من بندر الأحبابي ضربت رأس لاعب السد بو علام ودخلت مرماه بالخطأ.

هدف (60) التقدم للسد (3-2) لأول مرة من الجزائري بغداد بونجاح، متابعة ذكية وقوية لتمريرة حاسمة مميزة من نام هي

هدف (55) السد يعادل النتيجة عبر نجمه الإسباني سانتي كازولا بتسديدة ممتازة متلقياً التمريرة الحاسمة من أكرم عفيف.

(51) يسارية من الجزائري بغداد بو نجاح في أحضان الحارس خالد عيسى.

(49) تسديدة أكرم عفيف تصيب القائم البعيد .

بداية الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم العين 2-1.

(38) هدف ثانٍ للعين بعد تسديدة قوية ومركزة من الكازاخستاني إسلام خان.

(35) هدف التعادل للسد من نجمه أكرم عفيف بعد متابعة ممتاز لكرة الكوري الجنوبي نام هي.

(32) رأسية خطيرة جداً من بيدرو ميغيل لكن حارس العين كان حاضراً

فاز العين في مباراته السابقة والوحيدة أمام السد في دوري أبطال آسيا، 2-0 على أرضه في 2003 عندما حصد اللقب

(27) مرة أخرى التوغولي كودجو يرسل كرة نحو مرمى السد لكن هذه المرة الحارس الدولي سعد الشيب كان يقظاً.

(24) بو علام خوخي يهدر هدف التعادل حين لعب رأسية بمكان وقوف الحارس خالد عيسى الذي أبعدها باقتدار.

الشوط الأول ينتصف، لا فرص خطيرة من السد، مقابل فرصة واحدة للعين جاء منها الهدف.

فاز السد في آخر 3 مباريات لعبها أمام فرق إماراتية في دوري أبطال آسيا، سلسلة قياسية له أمام هذه الفرق في المنافسة.

(13) الهيدوس كابتن فريق السد يسقط كرة داخل منطقة جزاء العين لكن الحارس خالد عيسى يسبق الجميع.

(05) هدف مبكر للعين عبر متابعة قوية داخل الجزاء من التوغولي كودجو لابا إثر تمريرة عرضية رائعة من الأنغولي ويلسون إداوردو برونو.