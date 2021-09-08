تركتور سازي يطلب تأجيل مباراته أمام النصر من قبل beIN SPORTS September 8, 2021 18:26 0:36 دقيقة طالب نادي تركتور سازي الإيراني بتأجيل مباراته أمام النصر السعودي في دوري أبطال آسيا. تقارير إخبارية دوري أبطال آسيا النصر السعودي -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة وفد من اليويفا يزور استاد راس أبو عبود المونديالي 1:08 دقيقة مباراة إنكلترا وبولندا - التغطية الخاصة 1:12 دقيقة فكرة إقامة كأس العالم كل عامين "قيد التشاور" 3:24 دقيقة رادوكانو تتجاوز بينشيتش وتبلغ نصف النهائي 0:36 دقيقة تركتور سازي يطلب تأجيل مباراته أمام النصر 0:51 دقيقة أندية إنكليزية ممنوعة من الاستعانة بلاعبيها 0:33 دقيقة إلتشي يقدم خافيير باستوري لوسائل الإعلام 0:48 دقيقة منتخب بلجيكا أمام فرصة سانحة لتعزيز ريادته 0:38 دقيقة السويد تسعى لمواصلة التألق 0:55 دقيقة إيطاليا لا زالت تبحث عن انتصارها الأول بعد اليورو