وأعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عبر حسابه في "تويتر" تأجيل المباراتين "بسبب الظروف الصحية الراهنة التي تمر بها المنطقة".

وكانت مباراة الدحيل والشارقة في الدوحة الاثنين، هي الوحيدة إلى جانب مباراة العين والسد في ستاد هزاع العين الثلاثاء، لم يتم تأجيلهما من مباريات فرق غرب القارة في الجولة الثالثة للمسابقة القارية.

وسافر الشارقة بالفعل اليوم السبت إلى قطر لخوض المباراة أمام الدحيل، ونشر حساب النادي الاماراتي على "تويتر" صوراً لأفراد بعثة الفريق وهم في الطائرة المتجهة إلى الدوحة، قبل أن يتم اعلان قرار التأجيل.

من جهته، تقدم العين بطلب إلى الاتحاد القاري لتأجيل مباراته مع السد، وقال عضو إدارة النادي الإماراتي ماجد العويس في تصريح للموقع الرسمي للنادي ان ذلك يأتي "اتساقا مع إجراءات الوقاية والمراقبة المتبعة في الدولة حاليا بهدف التصدي لفيروس كورونا، وخصوصاً أن الساعات الماضية شهدت اكتشاف حالتين حول استاد هزاع بن زايد (الذي سيحتضن المباراة)، وتحديداً في طواف الإمارات للدراجات".