بوعلام: المباراة كانت صعبة September 18, 2020 19:30 1:05 دقيقة قال نجم السد القطري خوخي بوعلام إنّ المباراة مع العين الإماراتي كانت صعبة وخاصة في الشوط الأول، لكن الزعيم تمكن من تصحيح الأخطاء في الشوط الثاني والخروج بالنقاط الثلاث. وانتصر السد على العين بنتيجة كبيرة 4-0 ليقترب من التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا. مقابلات دوري أبطال آسيا العين الإماراتي السد القطري -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة السويدي كراغ أندرسن يفوز بالمرحلة 19 في طواف فرنسا 0:35 دقيقة بيل يصل إلى مقر تدريبات توتنهام 0:48 دقيقة تعديلات جديدة تسمح للحدادي باللعب مع المغرب 0:31 دقيقة تاس: "الترجي بطلاً لدوري أبطال أفريقيا 2019" 0:38 دقيقة الاتحاد الآسيوي يوافق على طلب الهلال السعودي 0:45 دقيقة الحوسني: "الفوز على الدحيل جاء في الوقت المناسب" 1:02 دقيقة شاهين: "لعبنا بروح قتالية عالية أمام الدحيل" 1:30 دقيقة عبد الرحمن يبرر الهزيمة القاسية بعدم استغلال الفرص 1:05 دقيقة بوعلام: المباراة كانت صعبة 4:54 دقيقة الشارقة يحقق العلامة الكاملة أمام الدحيل